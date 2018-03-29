المؤتمرنت -

مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات نوعية للجيش

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية،



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن 16 مرتزقاً قتلوا وأصيب عشرة آخرون بينهم القيادي محمد الجميدر قائد ما يسمى جبهة العقبة بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.



وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في صفر الحنايا بمديرية المتون محافظة الجوف ، وتم تدمير طقم للمرتزقة في منطقة الخليفين في خب والشعف ومصرع من كانوا على متنه.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم القيادي مطنوش عبدالله فارع خلال كسر زحف لهم مسنود بالطيران الحربي باتجاه الهجمة ومواقع أخرى في جبهة المفاليس بمديرية حيفان محافظة تعز، فيما هاجم أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين مواقع المرتزقة في هيجة العبد بالتربة وكبدوهم خسائر في الأرواح .



وأكد المصدر قنص عشرة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز ، ولقي خمسة آخرين مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي.



وفي محافظة لحج ذكر المصدر أنه تم كسر زحف للمرتزقة في كرش وإعطاب سيارة تابعة لهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة في هجوم استهدف مواقعهم باتجاه جبل حمالة بكرش.



وأفاد المصدر أن الجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة بوادي الجدجد في قيفة محافظة البيضاء أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين بجبهة ذي ناعم.



وفي محافظة شبوة قتل القيادي المرتزق أنيس عبدالمانع قائد مايسمى عمليات محور عزان بجبهة ميفعة والمرتزق ردع محمد جبران، وأصيب اثنان من المرتزقة التابعين لما يسمى النخبة الشبوانية في منطقة ميفعة إثر كمين في منطقة ميفعة.



ولفت المصدر إلى أن وحدة القناصة استهدفت ثمانية من المرتزقة في جبهة نهم , وقنصت تسعة آخرين وجنديين سعوديين في جبهات الحدود.



وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة.



وفي عسير دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات جيش العدو السعودي في الربوعة، ومعسكر الحاجر، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في التباب السود والشبكة قبالة منفذ علب وموقع المستحدث ومعسكر عرابة خلف المنفذ.



وأكد المصدر إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تحصينات وتجمعات الجيش السعودي في مواقع جحفان ، وجلاح ،والصبابة وقرية المدرسه في جيزان.



كما دكت المدفعية تجمعات جيش العدو ومرتزقته في منفذ الطوال وتبة الرمضة والحثيرة , وتم إعطاب طقم للمرتزقة في موقع الحثيرة.



وفي نجران تم إحراق آليتين عسكريتين للمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء ومصرع من كانوا على متنهما



ووفقا للمصدر استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في مواقع المخروق الكبير والصغير ومستحدث السديس والقيادة والشبكة وصحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء ، كما استهدف القصف مرابض مدفعية الجيش السعودي في الزور.