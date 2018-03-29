الخميس, 29-مارس-2018 الساعة: 04:58 م - آخر تحديث: 04:24 م (24: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات نوعية للجيش
الخميس, 29-مارس-2018
المؤتمرنت -
مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات نوعية للجيش
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية،

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن 16 مرتزقاً قتلوا وأصيب عشرة آخرون بينهم القيادي محمد الجميدر قائد ما يسمى جبهة العقبة بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في صفر الحنايا بمديرية المتون محافظة الجوف ، وتم تدمير طقم للمرتزقة في منطقة الخليفين في خب والشعف ومصرع من كانوا على متنه.

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم القيادي مطنوش عبدالله فارع خلال كسر زحف لهم مسنود بالطيران الحربي باتجاه الهجمة ومواقع أخرى في جبهة المفاليس بمديرية حيفان محافظة تعز، فيما هاجم أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين مواقع المرتزقة في هيجة العبد بالتربة وكبدوهم خسائر في الأرواح .

وأكد المصدر قنص عشرة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز ، ولقي خمسة آخرين مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي.

وفي محافظة لحج ذكر المصدر أنه تم كسر زحف للمرتزقة في كرش وإعطاب سيارة تابعة لهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة في هجوم استهدف مواقعهم باتجاه جبل حمالة بكرش.

وأفاد المصدر أن الجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة بوادي الجدجد في قيفة محافظة البيضاء أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين بجبهة ذي ناعم.

وفي محافظة شبوة قتل القيادي المرتزق أنيس عبدالمانع قائد مايسمى عمليات محور عزان بجبهة ميفعة والمرتزق ردع محمد جبران، وأصيب اثنان من المرتزقة التابعين لما يسمى النخبة الشبوانية في منطقة ميفعة إثر كمين في منطقة ميفعة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة القناصة استهدفت ثمانية من المرتزقة في جبهة نهم , وقنصت تسعة آخرين وجنديين سعوديين في جبهات الحدود.

وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة.

وفي عسير دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات جيش العدو السعودي في الربوعة، ومعسكر الحاجر، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في التباب السود والشبكة قبالة منفذ علب وموقع المستحدث ومعسكر عرابة خلف المنفذ.

وأكد المصدر إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تحصينات وتجمعات الجيش السعودي في مواقع جحفان ، وجلاح ،والصبابة وقرية المدرسه في جيزان.

كما دكت المدفعية تجمعات جيش العدو ومرتزقته في منفذ الطوال وتبة الرمضة والحثيرة , وتم إعطاب طقم للمرتزقة في موقع الحثيرة.

وفي نجران تم إحراق آليتين عسكريتين للمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء ومصرع من كانوا على متنهما

ووفقا للمصدر استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في مواقع المخروق الكبير والصغير ومستحدث السديس والقيادة والشبكة وصحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء ، كما استهدف القصف مرابض مدفعية الجيش السعودي في الزور.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: جليدان يلتقي رئاسة البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن
أخبار: هجومان نوعيان في الجوف والبيضاء وصد زحف بلحج
اقتصاد: هبوط أسعار النفط
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش
أخبار: العدوان السعودي يستهدف 9 محافظات بـ46 غارة
أخبار: "الطيران المدني" يكذب ادعاءات العدوان باستخدام مطار صنعاء لأغراض عسكرية
أخبار: العدوان السعودي يقصف الحديدة بـ3 غارات
أخبار: هجوم على المرتزقة في تعز وصد زحفين بلحج
أخبار: عملية نوعية للجيش واللجان في الجوف
رياضة: منتخب اليمن يتأهل رسميا إلى نهائيات الأمم الآسيوية
أخبار: 20 غارة لطيران العدوان على حجة والبيضاء
أخبار: الراعي يؤكد لـ" غريفيث" : نحن في حالة دفاع عن النفس
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف المدنيين في 3 محافظات
أخبار: عمليات نوعية للجيش تستهدف العدوان ومرتزقته ( تفاصيل)
رياضة: منتخب اليمن يواجه نظيره النيبالي قبيل نهائيات أمم آسيا
أخبار: طيران العدوان يشن 30 غارة على 7 محافظات
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة في جبهات ما وراء الحدود
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة والمحويت
قضايا وآراء: لكم التحية مع حشود السبعين
أخبار: الحصار الجوّي يتسبب بوفاة 17الف حالة مرضية
أخبار: 3 شهداء وجريح بعدوان سعودي على صعدة
عربي ودولي: إقبال متوسط على الانتخابات الرئاسية في مصر
فنون ومنوعات: ليلى علوى تدلي بصوتها في الانتخابات
عربي ودولي: إصابة مدنيين في انفجار قنبلة بالصومال
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018