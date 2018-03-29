المؤتمرنت -

ابو راس يُعزي القيادي المؤتمري محمد الغشم بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، إلى القيادي المؤتمري محمد يحيى الغشم عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، بوفاة والده الشيخ يحيى الغشم.



وفي برقية العزاء، التي بعثها الى نجل الفقيد محمد يحيى الغشم، وإخوانه، وكافة آل الغشم، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصيا، ونيابةً عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة، في هذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان.." إنا لله وإنا إليه راجعون".