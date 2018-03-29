المؤتمرنت -

تسليم ملف جرائم العدوان السعودي لممثل الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية في اليمن ليزا جراند.



وفي اللقاء سلم وزير الخارجية الممثل المقيم، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول أبرز الانتهاكات التي مارستها دول تحالف العدوان وما قامت به من تدمير للمقدرات الاقتصادية والبنية التحتية للشعب اليمني منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015 حتى دخول العام الرابع.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقش اللقاء عدد من المواضيع ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي ومنها ما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتوفير مرتبات موظفي الدولة مما سيساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وعودة جزء من الترتيبات الاقتصادية للسوق المحلية .



