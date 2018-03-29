المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 12 غارة على ذمار ومأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم 12 غارة على مناطق متفرقة في محافظتي ذمار ومأرب،



وأوضح مصدر محلي بمحافظة ذمار أن طيران العدوان استهدف منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس، بعدد 8 غارات ، الحقت أضرارا في مزارع وممتلكات المواطنين.



وفي محافظة مأرب أوضح مصدر محلي هناك أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية صرواح، خلفت أضرار بمنازل ومزارع المواطنين



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية مزارع المواطنين في مديرية صرواح

