المؤتمرنت -

خسائر في صفوف الغزاة والمرتزقة بكسر زحف في ميدي

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل من صد زحف واسع للغزاة والمرتزقة وتدمير 5 آليات عسكرية شمال ميدي.



وأكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين كسروا محاولة زحف للغزاة والمرتزقة شمال ميدي، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم. بالاضافة إلى إعطاب آليتين عسكريتين ودبابة ودمروا آليتين أخريتين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان ساند مرتزقته بأكثر من 22 غارة خلال الزحوفات التي استمرت من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا دون إحراز أي تقدم.



