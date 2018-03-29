المؤتمرنت -

23 شهيداً وجريحاً بمجزرة العدوان السعودي في صعدة

واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 23 مدنياَ كحصيلة أولية في محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن غارة على الخط العام بمدينة صعدة استهدفت شاحنة وعدد من السيارات ما أدى إلى استشهاد ست نساء ورجل وإصابة أكثر من 15 مواطناً بينهم نساء وأطفال.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان عاود استهداف المكان وسوق زراعي بجواره بأكثر من ثمان غارات خلفت خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين.