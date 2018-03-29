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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
قصف شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي
الخميس, 29-مارس-2018
المؤتمرنت
-
قصف شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخ باليستي نوع بدر1 على شركة أرامكو بجيزان.
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