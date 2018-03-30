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المؤتمر نت - استشهد 8 مواطنين بغارات طيران العدوان السعودي على مدينة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان يستهدف 5 محافظات بـ36 غارة
الجمعة, 30-مارس-2018
المؤتمرنت -
العدوان يستهدف 5 محافظات بـ36 غارة
استشهد 8 مواطنين في غارات طيران العدوان السعودي على مدينة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما شن الطيران 36 غارة على 5 محافظات واستهدف المرتزقة منازل المواطنين في لحج بقذائف الهاون.

وأكد مصدر عسكري استشهاد ثمانية مواطنين بينهم أربع نساء على الأقل جراء 15 غارة على مدينة صعدة استهدفت خمس منها أحد الأسواق المركزية الزراعية.

وأوضح المصدر أن الطيران شن غارة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه و غارة على منطقة نشور وغارتين على منطقة زور وادعة بمديرية الصفراء، كما شن غارة على مضخة مياه في منطقة الأزقول بمديرية سحار.

واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات منطقة طلان بمديرية حيدان التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة العمشية شمال حباشه في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وأربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان أربع غارات جنوب مديرية الجراحي و غارة على مديرية برع وغارة أخرى على مديرية السخنة.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف الهاون منازل المواطنين في منطقة العثامنة خلف سوق الشريجة بمحافظة لحج.








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