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المؤتمر نت - التقت الاستاذة فائقة السيد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو الوفد المفاوض المبعوث الاممي الجديد الى اليمن السيد مارتن غريفيت

السيد تلتقي المبعوث الاممي الجديد الى اليمن
الجمعة, 30-مارس-2018
المؤتمرنت -
السيد تلتقي المبعوث الاممي الجديد الى اليمن
التقت الاستاذة فائقة السيد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو الوفد المفاوض المبعوث الاممي الجديد الى اليمن السيد مارتن غريفيت في العاصمة صنعاء.

وفي اللقاء رحبت السيد بالمبعوث الجديد مارتن غريفيت ونائبه السيد معين شريم وبقية طاقم عمله متمنية لهم كل التوفيق في مهامهم .

واشارت القيادية المؤتمرية الى ما يواجهه الشعب اليمني منذ ثلاث سنوات من معاناة جراء استمرار العدوان والحصار مجددة حرص المؤتمر الشعبي العام على بناء الثقة من خلال تهيئة الظروف لتحقيق السلام وايقاف العدوان ورفع الحصار بكافة اشكاله وفي المقدمة فتح مطار صنعاء الدولي واطلاق الحريات العامة .

واكدت السيد تمسك المؤتمر الشعبي العام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن مشيرة الى احداث ديسمبر وضرورة اطلاق كافة المعتقلين على ذمة تلك الاحداث وفي مقدمتهم اولاد واقارب الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وتسليم جثمانه وتسليم ممتلكات ومقرات المؤتمر الشعبي العام .

ولفتت السيد الى اهمية ان تلعب المرأة دورا في جهود تحقيق السلام العادل والكامل والشامل ،مؤكدة في الوقت نفسه ان المؤتمر سيقدم كل الدعم والمساندة للمبعوث الاممي الجديد في مهمته من اجل تحقيق السلام.

من جانبه عبر المبعوث الاممي السيد مارتن غريفيت عن اسفه لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والامين العام للمؤتمر عارف الزوكا مؤكدا انه حريص على بذل كل الجهود من اجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف وبما يسهم في تحقيق السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني.








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