المؤتمرنت -

تكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات وقعت في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع وإصابة 13 جندياً من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية، حيث لقي 8 جنود مصرعهم هم، الملازم طلال بن حسين باني الظفاراني المقاطي العتيبي من القوات البرية، العريف يحيى بن إسماعيل معافا من حرس الحدود، الجندي أول أحمد بن علي بصيل من حرس الحدود، الجندي أول وليد بن محمد المحمادي من حرس الحدود، جابر عبدالله البارقي الشهري، العريف المظلي ابراهيم بن محمد علي عسيري من القوات البرية، أمجد المحايلي، محمد عواد المرواني الجهني.



كما أصيب كل من: الرقيب مستور خلف الزيادي ، وكيل رقيب ناصر متعب القاضي، مناجي أحمد حوذان الخيراتي، محمد حسن سحاري، سعد عبدالله الفليان الحريزي.



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في مواقع الضبعة والشرفة والمخروق الصغير ومعسكر رجلا بنجران، كما استهدفت رقابة ومستحدث السديس ومواقع نهوقة وتويلق بشجع ومراش.



وقصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع القيادة وفي صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في صحراء البقع، فيما تم قنص جندي سعودي في موقع الشرفة.



وفي عسير أكد المصدر مصرع وجرح أعداد كبيرة من مرتزقة الجيش السعودي خلال انكسار زحف لهم قبالة منفذ علب، وتم استهداف مواقع للمرتزقة في التباب السود ورقابة القابل وقبالة منفذ علب بالمدفعية.



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدر1 على شركة أرامكو في جيزان، فيما تم تدمير آلية عسكرية سعودية في جبل قيس ، وقنص ثمانية جنود سعوديين في الخوبة.



وتمكن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل من كسر عدة زحوفات للجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني والمرتزقة شمال مدينة ميدي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران التجسسي والحربي الذي شن أكثر من 22 غارة.



كما أكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة و إعطاب آليتين عسكريتين ودبابة وتدمير آليتين أخريتين خلال كسر الزحوفات.



ولقي المرتزقة الملازم محمد احمد مصلح العولقي والملازم عبدالله عبده علي العسكري وعبدالرحمن حميد احمد الشاجع مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم.



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة الساقية بوادي شواق مديرية الغيل في محافظة الجوف، كما لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم بعمليات قنص تزامناً مع العملية.



ودمرت وحدة الهندسة بالجيش واللجان آلية لمرتزقة العدوان في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف ومصرع من كانوا على متنها، كما تم تدمير آلية في منطقة المهاشمة، وتدمير طقم يحمل معدل 14 في المنطقة نفسها ومصرع من كانوا على متنه.



وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين على مواقعهم في شبكة نجد الوزف بالقبيطة في لحج ، وتمكن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل من كسر زحف للمرتزقة في مديرية حيفان بمحافظة تعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.