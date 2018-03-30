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طيران العدوان يشن 7غارات على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 7 غارات على محافظة حجة، وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية بني قيس خلفت أضرار بممتلكات المواطنين ومزارعهم.

(سبأ)

















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