المؤتمرنت -

صعدة .. استشهاد وإصابة 12 مواطنا في غارات للعدوان

استشهد وأصيب 12 مواطنا بينهم نساء وأطفال بسلسلة غارات لطيران العدوان السعودي اليوم على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان استهدف منزل في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ما أدى إلى استشهاد رجل وامرأة وطفل.



وأشار المصدر إلى أن امرأة استشهدت بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلها في منطقة المقاش، فيما استشهد مواطن بغارة في منطقة طلان بمديرية حيدان.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الغاشم شن ست غارات على منطقة المصاحف بمديرية باقم الحدودية ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين وإحداث أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على سوار الأسفل في منطقة بني معين بمديرية رازح ما أدى إلى إصابة طفل وتضرر منزل.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان غارة على منطقة العشة في مديرية سحار، وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف، واستهدف بغارة منطقة القد بمديرية رازح، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



