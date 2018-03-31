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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 13 مدنياَ بينهم نساء وأطفال في محافظتي صعدة والحديدة

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
السبت, 31-مارس-2018
المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 13 مدنياَ بينهم نساء وأطفال في محافظتي صعدة والحديدة.

وأوضح مصدر عسكري أن امرأة استشهدت بغارة لطيران العدوان على منطقة المقاش القريبة من مدينة صعدة ، واستشهد مواطن جراء غارة استهدفت منطقة طلان بمديرية حيدان.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وطفل جراء استهداف العدوان لمنزلهم في منطقة غافرة بمديرية الظاهر، فيما أصيب ستة مواطنين في ست غارات على مديرية باقم.

وأصيب طفل بجروح خطيرة وتضرر منزل إثر غارة على سوار الأسفل في منطقة بني معين بمديرية رازح ، وشن طيران العدوان غارة على منطقة القد بالمديرية نفسها.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على منطقة العشة في مديرية سحار وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف ، كما استهدف بثلاث غارات منطقتي علاف وآل عمار والمشتل الزراعي.

وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريات منبه ورازح وشدا الحدودية.

وفي محافظة حجة شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية بني قيس وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي، وشن في الجوف غارة على مديرية المصلوب.

وذكر المصدر أن أحد المزارعين استشهد إثر غارتين لطيران العدوان على مزرعة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وشن غارتين على مزرعة مواطن في مديرية الجراحي ومثلهما على مديرية الزهرة، كما شن سبع غارات على مديرية القناوص.

وفي نجران شن طيران العدوان ست غارات على صحراء الأجاشر و غارة على موقع شجع.








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