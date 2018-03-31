المؤتمرنت -

مصرع وإصابة عسكريين سعوديين ومرتزقة وتدمير آلياتهم

لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة نجران ،وقنص جندي سعودي في موقع الشبكة.



كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في طلعة رجلا وغربي المخروق وفي رقابتي السديس وصلة ومعسكر البقع ،وتم استهداف معدل عيار 50 بقذائف المدفعية في شجع ،وإعطاب معدل عيار 50 في موقع الشبكة وإحراق طقم عسكري للمرتزقة في صحراء الأجاشر.



وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة في موقع الشبكة وفي منفذ علب وخلفه في قطاع عسير ومصرع ثلاثة مرتزقة بنيران الجيش اللجان الشعبية بالمنطقة نفسها، ومصرع مرتزق رابع في جبهة جيزان.



فيما اعترف إعلام العدو بمصرع ثلاثة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود ،حيث قتل كلا من الجندي أول احمد صامل جبر السواط ، محمود سويلم المصبحي العطوي ، مقبل سالم الهباج الحويطي.



وأفاد المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ،ومصرع القيادي المرتزق حذيفة الضباري ومرتزق آخر بنيران الجيش واللجان الشعبية في ميدي ،كما قتل وجرح عشرة مرتزقة في جبهة كرش بمحافظة لحج ،ولقي مرتزقان مصرعهما بنيران الجيش واللجان في جبهة مأرب.



وحسب المصدر قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في منطقة وقزوالغرفة بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، وتم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في جبهة المتون، ومصرع مرتزق في جبهة الجوف.



وذكر المصدر أن عملية عسكرية استهدفت مواقع مرتزقة العدو جنوب الساحل الغربي بمحافظة تعز أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ،لافتا الى أن الطيران السعودي شن عدة غارات في محاولة اسناد للمرتزقة خلال العملية.