المؤتمرنت -

نص البيان الصادر عن لقاء مؤتمر حجة

دان اللقاء التنظيمي لأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة المحاولات اليائسة التي تسعى لشق وتمزيق المؤتمر الشعبي العام.



ودعا اللقاء التنظيمي الذي عُقد اليوم في محافظة حجة كافة المؤتمريين والمؤتمريات إلى التماسك والثبات والوحدة والحفاظ على المؤتمر والالتفاف خلف قيادته، والرد على الأكاذيب وحملات الاستهداف التي تحاول تشويه المؤتمر وقيادته.





المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص البيان الصادر عن اللقاء التنظيمي في محافظة حجة



إنه في يوم السبت الموافق: 31/3/2018م عقد اللقاء التنظيمي لأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة وبحضور كلاً من الاخوة:

نجيب العجي عضو القيادة العليا رئيس هيئة الرقابة التنظيمية عضو اللجنة العامة

جلال الرويشان عضو اللجنة العامة نائب رئيس مجلس الوزراء

علي القيسي عضو اللجنة العامة وزير الإدارة المحلية

بشير العماد رئيس دائرة الرقابة

أعضاء اللجنة الدائمة المحلية - قيادات فروع المؤتمر بالمديريات – محافظة حجة.

وذلك لمناقشة الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا من عدوان همجي بربري وحصار جائر وكذلك الوضع التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام، هذا وقد خرج الاجتماع بالتالي:



1- مباركة وتأييد تكليف الشيخ صادق أمين ابوراس، رئيساً للمؤتمر الشعبي العام خلفاً للشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله.

2- التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام لمواجهة العدوان والحصار الجائر على بلادنا ووحدة الجبهة الداخلية والوقوف إلى جانب جيشنا ولجاننا الشعبية الذي يخوضون معارك الشرف والكرامة والذود عن الوطن، ومطالبة الأمم المتحدة برفع الحصار ووقف الحرب.

3- توجيه التحية والتقدير لقيادة المؤتمر الشعبي العام وكوادره رجالاً ونساءً على مستوى اللجنة العامة واللجنة الدائمة والفروع والدوائر والمراكز الثابتون والصامدون في كل الظروف والمراحل التي يمر بها المؤتمر الشعبي العام.

4- التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام الواضح ضد الإرهاب وأفكاره وممارسته وتنظيماته بمختلف أشكالها.

5- تأكيد قرارات اللجنة العامة في ما يخص الحوار مع جميع القوى السياسية والدعوة لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني احداً.

6- يؤكد المجتمعون أن المؤتمر الشعبي العام يمني الهوية والمنشئ ارتبط بتراب الوطن ملزماً بالحفاظ على وحدته واستقلاله والحفاظ على نظامه الجمهوري.

7- دعوة المؤتمريين إلى التماسك والثبات والوحدة والحفاظ على المؤتمر والالتفاف خلف قيادته والرد على الأكاذيب وحملات الاستهداف التي تحاول تشويه المؤتمر وقيادته وتفعيل عملية الأداء التنظيمي وإحياء عملية الاتصال والتواصل بين جميع مكونات المؤتمر وفقاً للنظام الداخلي.

8- حرص المؤتمر على تجسيد قيم التسامح والتعايش والقبول بالآخر ورفض كل أشكال المذهبية والطائفية والمناطقية وكل النعرات الضيقة.

9- حث جميع المؤتمريين والمؤتمريات على أهمية تفعيل النشاط التنظيمي بمختلف مستوياته وفي إطار كافة التكوينات.

10- حث المؤتمريين على الإبتعاد عن المناكفات أو المماحكات أو محاولة إثارة الخلافات فيما بينهم أو بينهم وبين القوى الوطنية المواجهة للعدوان والحرص على تكاتف الجميع لما فيه خدمة التنظيم والوطن.

11- تجسيد مضامين الميثاق الوطني ورؤى ومواقف المؤتمر الشعبي العام.

12- يدين المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة ويستنكر بأشد العبارات المحاولات اليائسة التي تسعى لشق وتمزيق المؤتمر من خلال اللقاءات المشبوهة التي تخدم أجنده شخصية كما حدث يوم أمس الأول في عدن وما سبقه من لقاء تعز المشبوه، ويؤكد أن المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيماً يمنياً جامعاً يرفض المشاريع الصغيرة كانت مناطقية أو انفصالية أو مذهبية وستفشل كل رهانات التأمر عليه بفضل صمود وتماسك وثبات قيادات وقواعد المؤتمر خلف قيادتهم التنظيمية والسياسية ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس والذي كان له الفضل بعد الله عزوجل في تماسك المؤتمر والحفاظ على رجاله وأعضاءه ومناصريه بحكمته وحسن قيادته لذلك نُعلن تأييدنا له وسنقف معه وخلفه بكل قناعة ورضاء ونسأل من الله تعالى له التوفيق والسداد ونسأل من الله الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج لأسرانا ونطلب من الجهات المعنية الاهتمام لأسرهم ونطلب من الجهات المعنية الاهتمام بأسرهم الكريمة.

والله ولي التوفيق





صادر عن اللقاء التنظيمي لأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة

بتاريخ: 31/3/2018