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المؤتمر نت - استشهد طفل وأصيب 3 آخرين بسلسلة غارات لطيران العدوان السعودي على حيدان والظاهر ورازح بمحافظة صعدة

استشهاد طفل وإصابة 3 بغارات للعدوان في صعدة
السبت, 31-مارس-2018
المؤتمرنت -
استشهاد طفل وإصابة 3 بغارات للعدوان في صعدة
استشهد طفل وأصيب 3 آخرين بسلسلة غارات لطيران العدوان السعودي على حيدان والظاهر ورازح بمحافظة صعدة.

وقال مصدر محلي إن العدوان شن 3 غارات متتالية على مزارع ومنازل المواطنين بمنطقة الحبيل بمديرية الظاهر، غارتين منها على منطقة مران بمديرية حيدان، أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة 2 آخرين،

وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي أدى إلى إصابة مواطن، بالإضافة إلى حدوث أضرار في ممتلكات المواطنين بقصف مماثل على مناطق متفرقة من مديرية منبه.








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