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المؤتمر نت - عبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن إدانة المؤتمر واستنكاره الشديدين للعمليات الإجرامية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يوم امس الجمعة واليوم السبت بمناسبة أحيائهم الذكرى الـ42 لأحداث “يوم الأرض”.. وادت الى سقوط 16 شهيدا حتى الآن وأكثر من 1400 جريح

المؤتمر يدين جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
السبت, 31-مارس-2018
المؤتمرنت -
المؤتمر يدين جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
عبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن إدانة المؤتمر واستنكاره الشديدين للعمليات الإجرامية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يوم امس الجمعة واليوم السبت بمناسبة أحيائهم الذكرى الـ42 لأحداث “يوم الأرض”.. وادت الى سقوط 16 شهيدا حتى الآن وأكثر من 1400 جريح..

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يتابع بقلق بالغ هذه الأحداث المأساوية التي تقوم بها قوات الاحتلال ليجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله في سبيل استعادة حقوقه المشروعه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.. مجسدا بذلك مواقفه الثابتة والراسخة المنتصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي انتهجها المؤتمر الشعبي العام منذ انطلاقته برئاسه قائده الموسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح..

وطالب المصدر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الإنسانية والاخلاقية لوضع حد لهذه الممارساات الهمجية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائلية وحماية الشعب الفلسطيني

واكد المصدر رفض أية مشاريع أو صفقات تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية التي ستظل القضية المركزية ليس للشعب الفلسطيني فحسب وانما لكل شعوبنا العربية والإسلامية..








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