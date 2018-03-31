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المؤتمر نت - غادر صنعاء اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث والوفد المرافق له بعد زيارة استغرقت عدة أيام

المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء
السبت, 31-مارس-2018
المؤتمرنت -
المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء
غادر صنعاء اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث والوفد المرافق له بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

وأشار المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته مطار صنعاء الدولي اليوم، إلى أن زيارته الأولى لليمن انتهت وسيكون هناك زيارات أخرى.

ولفت إلى أنه استمع خلال هذه الزيارة من المكونات السياسية والأحزاب إلى السبل الناجعة لوقف الحرب والخروج بطموحات مستقبلية تلبي حاجات الشعب اليمني .. وقال" ما سمعته يعطينا الكثير من الأمل بأننا يمكن أن نصل إلى حل يجلب السلام لليمن".

وقال " جميع من تحدثت معهم في اليمن أعربوا عن الرغبة الشديدة في الوصول إلى حل والانخراط في الحوار".

وأوضح المبعوث الأممي أنه خلال الأسابيع والأشهر القادمة سيقوم بزيارة اليمن بصورة مستمرة من أجل الانخراط في مزيد من النقاشات .. وأضاف " سوف تكون لي زيارة إلى عدن والمكلا في الأسبوع القادم بعد ذلك سوف تكون لي زيارة إلى صنعاء في أبريل المقبل".

وتابع " ومن الصعب جدا قضاء الوقت في اليمن دون أن أقر بالكثير من الصعوبات التي جلبتها الحرب إلى هذا البلد، ولا سيما بالنسبة لهذه الأحداث التي مرت خلال هذا الأسبوع أثناء وجودي بصنعاء، ولدينا تعاطف كبير وأيضا نقدم جل التعازي بالنسبة للضحايا في اليمن، وهو ما يدعونا بطبيعة الحال للعمل بمثابرة من أجل أن نصل إلى حل يفضي في نهاية المطاف إلى إيقاف الحرب".


سبأ








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