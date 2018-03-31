المؤتمرنت - حجة - جميل الجعدبي -

اجتماع مؤتمر حجة.. العجّي يؤكد تماسك المؤتمر والقيسي يحث على التكاتف

أكد رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الدكتور نجيب العجي أن المؤتمر الشعبي العام سيظل الصخرة الصلبة في الدفاع عن تربة وسيادة واستقلال اليمن مع كل الشرفاء من أبناء الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.



جاء ذلك في كلمته عن القيادات التنظيمية العليا، خلال اللقاء التنظيمي لاعضاء اللجنة الدائمة المحلية والرئيسية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة المنعقد اليوم بمدينة حجة ، تحت شعار "تفعيل العمل التنظيمي التزاماً وطنياً"، واكد القيادي المؤتمري العجّي على تماسك المؤتمر الشعبي العام ، رغم ما تعرض له من هزات وصدمات منذ العام 2011م، ولا يزال يواجه التحديات حتى هذه اللحظة، وخاصة بعد استشهاد زعيمه ومؤسسه الشهيد علي عبدالله صالح، رحمه الله.



وقال إن المؤتمر الشعبي العام ورغم الهزات العميقة التي كادت أن تؤدي به إلى التشرذم، متماسكُ بتماسك وثبات أعضائه وكوادره، وحنكة وعقلانية قيادته الحكيمة برئاسة الأستاذ الشيخ صادق أمين أبوراس.



واوضح عضو اللجنة العامة، أنهم في قيادة المؤتمر، استطاعوا التغلب على معظم الصعوبات، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام سيبقى راسخاً رسوخ الجبال، "التي لن تتزحزح ولن تميل عن الثوابت الوطنية التي حددها الميثاق الوطني".



وأشار إلى أن المؤتمر حزب وطني يضع نصب عينيه المصلحة العليا للوطن والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، وتطرق العجّي إلى جرائم العدوان السعودي بحق اليمن طوال 3 سنوات ماضيه، مشيداً بمواقف أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الوطنية والبطولية في مواجهة ما يعانيه الوطن من عدوان ظالم لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.



القيسي : تم الافراج عن 4 الآف معتقل



اللواء علي بن علي القيسي، عضو اللجنة العامة، استعرض من جانبه جهود قيادات المؤتمر برئاسة الشيخ صادق أمين ابو راس ، خلال الفترة الماضية، لمعالجة واحتواء تداعيات أحداث ديسمبر 2017م، مؤكداً أن قيادة المؤتمر تمكنت من الإفراج عن 4 آلاف معتقل هم تقريباً جميع المعتقلين مدنيين وعسكريين،



مشيراً كذلك إلى تسليم مقر معهد الميثاق، ومعاودة إصدار صحيفة (الميثاق)، والإفراج عن 35 إعلامي، كاشفا النقاب عن زيارات متتالية تقوم بها قيادات المؤتمر، لأقارب الزعيم، وجمعهم في منزل واحد، وأكد عضو اللجنة العامة علي القيسي دعمهم وتأييدهم لجهود رئيس المؤتمر أبو راس، وتحمله المسئولية في هذه الظروف، حاثاً أعضاء المؤتمر على التكاتف لمواجهة "عدوان سافر على بلادنا".



هذا وكان اللقاء التنظيمي لمؤتمر حجة استهل فعالياته بالسلام الجمهوري وترديد النشيد الوطني للجمهورية اليمنية، ثم الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام (السابق)، والشهيد عارف عوض الزوكا الأمين العام، وشهداء الوطن،



وعقد اللقاء برئاسة،الدكتور نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية عضو اللجنة العامة، وحضور اللواء جلال الرويشان، عضو اللجنة العامة، واللواء علي بن علي القيسي، عضو اللجنة العامة، وبشير العماد، عضو الأمانة العامة، وقيادات فروع المؤتمر بمحافظة حجة وفروع المديريات والدوائر، وعدد من اعضاء الكتلة الشوروية والوزارية، فيما حضر الاجتماع أعضاء الكتلة البرلمانية التالية أسمائهم:

(زيدان دهشوش ، حسن سويد هفج، يحيى ناصر الاسدي ، حميد الجبرتي،أحمد شائع ،محمد مشلي الرضي ) .

