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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 55 غارة على 4 محافظات وقطاع نجران استخدم فيها القنابل العنقودية خلال الـ 24 ساعة الماضية وأدت إلى استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بينهم طفلين

العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ55 غارة
الأحد, 01-أبريل-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ55 غارة
شن طيران العدوان السعودي 55 غارة على أربع محافظات وقطاع نجران استخدم فيها القنابل العنقودية خلال الـ 24 ساعة الماضية وأدت إلى استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بينهم طفلين.

وأوضح مصدر عسكري أن مواطناً أصيب إثر غارتين لطيران العدوان على منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة، واستشهد طفل وجرح آخر بغارة على منطقة الحبيل بمديرية الظاهر.

وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على الطريق العام بمديرية باقم ، فيما أصيب مواطن بجروح خطيرة في قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح ، وتضررت ممتلكات المواطنين جراء قصف مماثل على مناطق متفرقة من مديرية منبه.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 14 غارة استخدم في ست منها قنابل عنقودية على مزارع الجر بمديرية عبس ، وشن الطيران الحربي والأباتشي 18 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارة على مديرية الجراحي وثلاث غارات على مدينة حيس بمحافظة الحديدة ، كما شن خمس غارات على منطقة حمالة بمنطقة كرش في محافظة لحج.

وشن طيران العدوان السعودي تسع غارات على مواقع متفرقة في نجران.








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