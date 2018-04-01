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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهداف مواقع وآليات العدو ومرتزقته في مختلف الجبهات، بالتزامن مع قنص 7 جنود سعوديين و25 مرتزقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

انتصارات ميدانية لأبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات
الأحد, 01-أبريل-2018
المؤتمرنت -
انتصارات ميدانية لأبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهداف مواقع وآليات العدو ومرتزقته في مختلف الجبهات، بالتزامن مع قنص 7 جنود سعوديين و25 مرتزقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع خمسة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود هم: الرقيب عبده مشعي هلالي، وفهد امحجري الختارشي، خلف سفر مبارك ال خازم، أحمد عبدالله جبار الغزواني جابر علي أحمد الاسمري السعيدي.

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران، فيما دك قصف مدفعي مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة نجران و تم تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع السديس.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان الشعبية دك مواقع السديس ونهوقة ومستحدث السديس والشبكة والمخروق الصغير والمخروق الكبير.

وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع الشبكة بنجران، وستة جنود في موقع الحسكول بجيزان ، و تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في معسكر الزقيلة و إعطاب جرافة عسكرية بصاروخ موجه في موقع العمود بجيزان.

وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين في موقع الحداد وتجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في الربوعة وقبالة منفذ علب، وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية خلف موقع الحداد.

واستهدفت وحدة القناصة جنديين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق المقدم حذيفة محمد سعد الضباري مدير مكتب قائد المنطقة العسكرية الخامسة وثلاثة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ميدي ، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل كسروا زحفاً واسعاً للجنود السعوديين والمرتزقة على جمارك حرض أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير أربع آليات.

وأفشل الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل عملية تسلل لمرتزقة العدوان في القبيطة بمحافظة لحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما تم قنص أربعة من المرتزقة في جبهة كرش بالمحافظة.

وأفاد المصدر أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين نفذوا عملية إغارة على مواقع في جبهة حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز ومقتل وجرح العديد من المرتزقة ، كما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنها.

كما أكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة في الجحملية وثالث في الضباب ، وأربعة آخرين في الساحل الغربي.

وفي الجوف نفذ الجيش اليمني باسناد من اللجان وأبناء القبائل عملية هجومية على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل سبقها تمشيط بمختلف أنواع الأسلحة وقتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار إلى مصرع 12 مرتزقاً بعمليات قنص في مديريتي الغيل والمتون.








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