المؤتمرنت -

هجومان على مواقع المرتزقة في الجوف

هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع لمرتزقة العدو السعودي في محافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو في عملية هجومية خاطفة للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على تجمعاتهم ومواقعهم في منطقة الزرقة بمديرية المصلوب.



وأضاف المصدر، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع المرتزقة في قرية العبيد بمديرية المتون، ألحق بهم خسائر في الأرواح والعتاد