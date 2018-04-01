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بوارج العدوان تستهدف مزارع الجر بحجة

استهدفت بوارج العدوان الحربية اليوم مديرية عبس بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن بوارج العدوان قصفت مزارع الجر بمديرية عبس مخلفة أضراراً كبيرة فيها.





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