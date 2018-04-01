المؤتمرنت -

مشائخ مأرب يرفضون الاساءة لـ( حازب)

نفى بيان صادر عن مشائخ قبيلة مراد بمحافظة مأرب، نفى نفيا قاطعا مزاعم بيان مزور تداولته بعض وسائل الإعلام في وقت سابق منسوب لمشائخ مراد ، تضمن اساءات للشيخ حسين على حازب بسبب مواقفه السياسية وادعاءات باسم مشائخ القبيلة لا أساس لها من الصحة حسب البيان.



واستنكر مشائخ مراد الواقعة بشدة، معتبرينها عملا شنيعا ومشبوه يتنافى مع ابسط قواعد الاحترام والخلاف والإختلاف ، وتطاول وتشويه سمعة وإنتحال اسماء وصفات من شملهم البيان المزور ، متوعدين بملاحقة من يقف وراءه ، رافضين الإساءة للشيخ حسين علي حازب (او اي مرادي اخر بسبب مواقفهم السياسية).





واكد البيان الممهور بتوقيعات مشائخ القبيلة أن قبيلة مراد بوحدتها وتماسكها ستبقى الدرع والحصن الحصين لكل أبنائها بكل توجهاتهم ، والصخرة الصلبة التي يتحطم عليها آمال وطموحات الحاقدين ، وقواعدها واسلافها واعرافها لا تسمح بالإساءة الى اي فرد من أفرادها ناهييكم عن احد أعلامها ورموزها واعلام الوطن.





وفي البيان الذي - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- دعا مشائخ مراد أبناء قبيلتهم للبحث عن الفاعل وعدم السماح لأي انسان او حزب أو جماعة الإساءة إليهم أو لرموزهم وعاداتهم واعرافهم، مؤكدين ان التوجهات والقناعات السياسيه لن تغير من عادات مراد وتقاليدها ، فوحدتهم واخوتهم فوق كل الإعتبارات الاخرى كما اشار البيان.







:. وفيما يلي نص البيان الصادر عن مشائخ مراد



الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله ، أما بعد:



قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) وقال عز وجل : ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ ) صدق الله العظيم.





طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بترويج لبيان مزور شكلا وموضوعا نسب زورا وبهتان لمشايخ مراد ، فمن حيث الشكل تم كتابة أسماء مشايخ مراد وتزوير تواقيعهم ، ومن حيث المضمون نسبوا إلينا في هذا البيان المزور أننا قررنا عزل الشيخ حسين علي حازب وقطعة من القبيلة وأهدرنا دمه وكلفنا ابن عمة بقيادة قبيلته، بسبب مواقفه السياسية كما أشار مزعوم البيان المزور.



وأمام هذا العمل المشبوه والغير مسبوق والذي يتنافى مع أبسط قواعد الإحترام والأخلاق وقواعد الخلاف والإختلاف ويستهدف السلم الاجتماعي داخل القبيلة والأسرة ،ويشوه سمعة من شملهم البيان ، وسواء كان الفاعل فرد أو جماعة أو حزب من داخل القبيلة أو خارجها.



فأننا ننفي نفيا قاطعا أن يكون هذا البيان شكلا ومحتوى صادر عن المشايخ أو القبيلة ، ونرفض رفضا قاطعا الإساءة للشيخ حسين علي حازب أو أي مرادي أخر بسبب مواقفهم السياسية ، فليس من أخلاقنا ذلك ، وحازب أحد قيادات مراد ومارب وله مكانته لدى قبائل مراد وغيرها.



فقبائل مراد تضع علاقاتها وأخوتها وصحبها فوق كل الإعتبارات الحزبية والمصالح ، وقواعدها وأسلافها وأعرافها لا تسمح بأي إنتقاص أو إساءة لفرد عادي ينتمي إليها ، ناهيكم عن علم من أعلامها وأعلام الوطن ، وتدين وتستنكر مثل هذا العمل الشنيع الذي تجاوز كل القيم والأعراف والقوانين ، وتعتبره إعتداء وتطاول وإنتحال لصفات وأسماء يعاقب عليها شرع الله والعرف والقانون ، وسيتم ملاحقة المتسببين وكشفهم وأخذ الحق منهم بالطرق المعروفة.





وفي هذا البيان توضيح الحقيقة للراي العام ، وبلاغ للنائب العام والجهات المعنية للبحث عن الفاعلين والقبض عليهم لينالوا جزائهم العادل ،

مؤكدين للجميع بما فيهم أصحاب النفوس المريضة والحاقدة ، أن قبيلة مراد بوحدتها وتماسكها وقوة وتكاتف وصلابة أبنائها ـ وإن أختلفوا في بعض المواقف والرؤى السياسية ـ ستضل الدرع والحصن الحصين لكل أبنائها بكل توجهاتهم ، والصخرة الصلبة التي يتحطم عليها آمال وطموحات الحاقدين.





ونهيب في ختام هذا البيان بأبناء قبيلة مراد الأبية البحث عن الفاعل وعدم السماح لأي إنسان أو حزب أو جماعة الإساءة إليهم أو إلى رموزهم ومخوتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي هي مصدر فحر لكل مرادي

فالمصالح والقناعات السياسية لن تغير شي من عادات مراد وتقاليدها ،ووحدتهم وأخوتهم أهم وأبقى وأغلى من أي مصالح أو قناعات سياسية.



وفق الله الجميع إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



صادر عن مشايخ مراد المحررة اسمائهم وتواقيعهم ادناه



الشيخ غالب ناصر الأجدع

الشيخ على القبلي

الشيخ أحمد حسين أحمد القردعي

الشيخ العجي احمد الطالبي

الشيخ خالد علي طريق

الشيخ ناصر علي مجيديع

الشيخ محمد قاسم بحيبح

الشيخ حسن ناصر ابو عشة

الشيخ محمد سعيد منيف

الشيخ عبشل عبدالله الفتيني

