المؤتمرنت -

مجلس النواب يدين الممارسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني

أدان مجلس النواب الأعمال العدوانية التي تقوم بها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

واعتبر المجلس أن تلك الأعمال لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وصمودا وتماسكا في مواجهة تلك التحديات .. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتماسك كل القوى المناهضة للعدوان ووحدة الجبهة الداخلية.

من جهة أخرى أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية واستنكر الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الذكرى الـ 42 ليوم الأرض، والذي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى.



وأشار المجلس إلى أن هذه التصرفات الهمجية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في إطار الأساليب القمعية تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في التظاهر للمطالبة باستعادة حقوقه المشروعة، كما أنها في الوقت نفسه تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية .



وأكد مجلس النواب دعم الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً للشعب الفلسطيني في النضال والدفاع عن حقه في تقرير مصيره.



وناشد المجتمع الدولي الاضطلاع بالمسؤولية في العمل على حماية الشعب الفلسطيني من عمليات القمع والقتل والتصرفات الهوجاء لقوات الاحتلال الإسرائيلي دون أي اعتبار لحقوق الإنسان الفلسطيني واحترام قرارات الشرعية الدولية في الحفاظ على كامل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف.

