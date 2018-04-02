المؤتمرنت -

جرائم متواصلة للعدوان السعودي ومرتزقته ( تفاصيل)

واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأفاد مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء و غارة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية ، مبيناً أن مناطق متفرقة بالمديرية ومديريتي شدا و رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف مناطق الرقة وآل الجرادي والنعاشوة وطلان وجمعة آل فاضل بمديرية حيدان ما أدى إلى إصابة طفل في منطقة الرقة .



وذكر المصدر أن بوارج العدوان الحربية قصفت مزارع الجر بمديرية عبس في محافظة حجة ، فيما قصف مرتزقة العدوان مزارع وممتلكات المواطنين بالكاتيوشا والمدفعية في منطقة العمود بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على وادي قرية الأصمين ومعسكر الحمزة بمديرية السبرة في محافظة إب .



واستهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان منازل المواطنين في قرية قدش بمنطقة حمالة في محافظة لحج.

