المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف مخيما للنازحين..استشهاد واصابة 26

استشهد وأصيب 26 مواطنا في حصيلة أولية جراء غارات طيران العدوان السعودي اليوم في مخيم النازحين بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر بمكتب الصحة في محافظة الحديدة أن طيران العدوان استهدف مخيم النازحين بمديرية الحالي ما أدى استشهاد 14 مواطنا معظمهم نساء وأطفال وإصابة 12 آخرين.



وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان في استهداف المواطنين ومخيمات النازحين وارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذه المجزرة جريمة حرب لن تسقط بالتقادم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المصدر المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم حرب بحق الشعب اليمني.

