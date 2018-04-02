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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، إلى القيادي المؤتمري عمر محسن الهدار، نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء، عضو اللجنة الدائمة، وذلك بوفاة شقيقه القيادي التربوي احمد محسن الهدار، الذي

ابو راس يُعزي القيادي المؤتمري الهدار بوفاة شقيقه
الإثنين, 02-أبريل-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يُعزي القيادي المؤتمري الهدار بوفاة شقيقه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، إلى القيادي المؤتمري عمر محسن الهدار، نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء، عضو اللجنة الدائمة، وذلك بوفاة شقيقه القيادي التربوي احمد محسن الهدار، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام، إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل واسهاماته في مجالات التنمية، كواحد من أوائل المعلمين ومؤسسي قطاع التربية والتعليم بمحافظة البيضاء، وشخصية اجتماعية وسياسية وطنية ، ستبقى مآثره خالدة في ذاكرة الأجيال،

وفي برقية العزاء، التي بعثها الى شقيق الفقيد، القيادي المؤتمري، عمر الهدار، ، وإخوانه، وكافة آل الهدار بمحافظة البيضاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصيا، ونيابةً عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة، في هذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان..
" إنا لله وإنا إليه راجعون".









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