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المؤتمر نت - إن هذه الجريمة ليست جديدة على هذا العدوان الذي يواصل مجازره بحق الشعب اليمني منذُ 3 اعوام ماضية، في مخالفة صريحة وانتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وأمام صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً رغم بشاعة ووحشية

المؤتمر يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين
الإثنين, 02-أبريل-2018
المؤتمرنت -
المؤتمر يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين
دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي والتي استهدفت مخيما للنازحين بمديرية الحالي محافظة الحديدة( غرب اليمن)، واسفرت عن استشهاد وجرح اكثر من 20 مدنيا معظمهم نساء واطفال، كحصيلة أولية لضحايا الجريمة.

وقال المصدر إن هذه الجريمة ليست جديدة على هذا العدوان الذي يواصل مجازره بحق الشعب اليمني منذُ 3 اعوام ماضية، في مخالفة صريحة وانتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وأمام صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً رغم بشاعة ووحشية ما يرتكبه هذا العدوان بحق اليمنيين خاصة الأطفال والنساء.. وإنتهاكه للأعراض كما حدث مؤخرا في مدينة الخوخة.

ودعا المصدر المؤتمري المنظمات المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم وإدانتها وتقديمها إلى المحاكم الدولية والرأي العام العالمي لإظهار حقيقة وحشية العدوان السعودي الذي يستهدف المواطنين الأبرياء دون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين.

وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً بالشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى








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