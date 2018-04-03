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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 26 مدنياَ بينهم نساء وأطفال في محافظة والحديدة

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
الثلاثاء, 03-أبريل-2018
المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
واصل طيران العدوان السعودي مجازره بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 26 مدنياَ بينهم نساء وأطفال في محافظة والحديدة.

وأكد مصدر عسكري استشهاد 14 مواطناً وإصابة 12 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا مخيم النازحين بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.

وشن الطيران غارة على وادي الفواهة بمديرية جبل راس بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا ومناطق آل الشيخ وآل عمر والقهرة الشرقية وآل محمد وآل مقنع بمديرية منبه.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارتين على الأمن المركزي بمدينة البيضاء وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وثمان غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.








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