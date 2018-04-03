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المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
الثلاثاء, 03-أبريل-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع العدو السعودي وتجمع آلياتهم في السديس والشرفة بقطاع نجران ، واستهدفت تجمعات للمرتزقة في رقابة الخشباء والقيادة وقبالة عليب وفي صحراء البقع.

وقصفت المدفعية مواقع المرتزقة في الخشباء ،وتم قنص عنصر منهم بالمنطقة نفسها ،فيما نفذ أبطال الجيش و اللجان عملية نوعية على مواقع الجيش السعودي في موقع الطلعة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم كسر زحف للمرتزقة على منطقة تواثنة القعيف في الأجاشر.

وأشار المصدر الى مصرع القياديين المرتزقة علي مهدي الطلي ، صالح أحمد علوي هادي، احمد الحسني بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة البقع.

وذكر المصدر ان القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستياً نوع بدر1 على معسكر الجربة السعودي في ظهران بعسير،فيما استهدف قصف مدفعي موقع قشبة ، وتم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه في الجمارك واستهداف تجمعات لهم بقذائف المدفعية خلف منفذ الطوال في جيزان.

فيما اعترف اعلام العدو السعودي بمصرع خمسة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود حيث قتل كلا من: رئيس الرقباء فيصل لافي عواد الركابي ،،وكيل الرقيب فهد بن الحجري طالع الختارشي، الحسن بن حسن حمود الحازمي ،خلف بن سفر بن خازم الغمري الشهراني ،سعد المديهش

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان شنوا هجوما نوعيا على مواقع الغزاة وأدواتهم جنوب الساحل الغربي بمحافظة تعز ومصرع أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة خلال مواجهات بجبهة حمير.

في لحج لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية على مواقعهم في كرش وانفجار آلية ودراجه نارية تابعة للمرتزقة في منطقة صباح بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وفي محافظة الجوف نفذ أبطال الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة ، وعملية إغارة للجيش و اللجان استهدفت مواقعهم في مديرية المصلوب ومصرع العشرات منهم ،وتدمير ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة في صحراء الجوف.

وحسب المصدر نفذ للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجوما على مواقع المرتزقة قبالة تبة 14 والتبة السوداء في نهم أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم.








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