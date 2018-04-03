المؤتمرنت -

اليونيسف: الهجوم على النازحين بالحديدة أكثر الهجمات دموية على الأطفال

أكدت منظمة اليونيسف أن الهجوم على مخيم النازحين بالحديدة أمس، هو أحد أكثر الهجمات دموية على الأطفال منذ تصاعد النزاع في اليمن في مارس 2015م.



وقالت اليونيسف في بيان تحققت الأمم المتحدة من مقتل العديد من الأطفال خلال الهجوم على مدينة الحديدة الساحلية، وقد أُبلغ عن فقدان آخرين".



وأضاف المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري "لا يمكن على الإطلاق القبول بأي مبرر لهذا التجاهل الفاضح لحقوق الأطفال وللقانون الإنساني الدولي".



ودعت اليونيسف جميع الأطراف والذين لهم تأثير لاتخاذ إجراءات فورية والالتزام بواجبهم القانوني لحماية الأطفال في اليمن وإبعادهم عن الأذى.





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