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المؤتمر نت - شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجوماً نوعياً على مواقع المرتزقة في تعز، بالتزامن مع صد محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه طور الباحة في لحج

هجوم على المرتزقة في تعز وصد محاولة تسلل بلحج
الثلاثاء, 03-أبريل-2018
المؤتمرنت -
هجوم على المرتزقة في تعز وصد محاولة تسلل بلحج
شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجوماً نوعياً على مواقع المرتزقة في تعز، بالتزامن مع صد محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه طور الباحة في لحج،

وأوضح مصدر عسكري ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في تبة الروسي ومنطقة الألواح بالضباب بمحافظة تعز، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن قتلى وجرحى سقطوا من مرتزقة العدو خلال إحباط الجيش اليمني واللجان محاولة تسلل لهم باتجاه طور الباحة بمحافظة لحج.








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