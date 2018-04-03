المؤتمرنت -

الكميم: استهداف النازحين بالحديدة جريمة حرب مكتملة الأركان

أدان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز الكميم الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان أمس بقصفه مخيم النازحين بمديرية الحالي محافظة الحديدة، وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى معظمهم نساء وأطفال.



وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح أن أسلوب الاستهداف المباشر والمتعمد لمخيمات النازحين تعتمده قوی العدوان منذ بداية الحرب الظالمة التي تشنها علی اليمن .. معتبرا هذه الاعتداءات جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وهو ما دأب تحالف العدوان علی تكراره.



وطالب منظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالاضطلاع بمهامها وواجباتها في إدانة هذا الاعتداء والاستهداف الهمجي وتقديم مرتكبيه إلی للعدالة.



واعتبر الوزير الكميم صمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكب من جرائم في اليمن، شجع قوی العدوان علی التمادي في ارتكاب جرائم الحرب باليمن والضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.



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