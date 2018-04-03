أخبار 9 غارات للعدوان على حجة المؤتمرنت -

9 غارات للعدوان على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن الطيران المعادي شن 9 غارات على مديريتي حرض وميدي.















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