المؤتمرنت -

الصحة العالمية: 84 وفاة بمرض "الدفتيريا" في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رصدت 84 حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن، منذ أكتوبر 2017.



وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم، إنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23 وفي 191 مديرية من أصل 333.



وأفاد التقرير بأنه تم أيضا رصد 1516 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات.



ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أن محافظتي إب (وسط)، والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها المرض.



وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.



ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل/نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.