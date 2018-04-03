المؤتمرنت -

روسيا تعلن مساعدة اليمن بمليون دولار

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف اليوم الثلاثاء، أن روسيا خصصت مليون دولار للمساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن لـ2018.



وقال غاتيلوف في مؤتمر الدول المانحة لليمن في جنيف: "تم الاتفاق على تخصيص روسيا مليون دولار لليمن في إطار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية الإنسانية لهذا العام".



وأبدى غتيلوف قلق موسكو إزاء تدهور الأوضاع في اليمن، وأدان الهجمات الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة والبنية التحتية في الأراضي اليمنية.



وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وينبغي إنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين أينما كانوا. ونؤكد على موقفنا المبدئي لوقف سريع للمواجهات في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس توافق واسع بين القوى السياسية اليمنية الرئيسية".





المصدر: نوفوستي

