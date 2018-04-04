المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في جبهة ما وراء الحدود مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أعطبوا عربة برادلي بصاروخ موجه في رقابة مراش وآلية همر عسكرية بعبوة ناسفة في موقع السديس بنجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات الجنود السعوديين في موقعي نهوقة والسديس.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا علمية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة بالبقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما تم قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران.



وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر واستهداف مواقعهم في الأجاشر بقصف مدفعي.



وفي جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في الرمضة والطوال، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة جحفان وموقع مستحدث.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا مدرعة محملة بالجنود السعوديين بصاروخ موجه ومصرع من كان على متنها بجيزان..مؤكدا استهداف رقابة برج الشعف وتجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في قرية صلاصل بالكاتيوشا والمدفعية.



وفي عسير دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب محققة إصابات مباشرة.