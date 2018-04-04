المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ17 غارة

شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على 4 محافظات، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى ومناطق حدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة 5 مواطنين.



وأوضح مصدر عسكري أن امرأتين استشهدتا إحداهن كانت حاملا في الشهر التاسع، وأصيب أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على منزل بمنطقة الدوشة في مديرية منبه بمحافظة صعدة.



وشن الطيران غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار.



وأكد المصدر إصابة مواطن من أبناء مديرية شدا الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة بالمديرية، واستهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديريتي رازح وباقم.



وأطلق العدو السعودي أكثر من 30 صاروخا وقذيفة مدفعية على قرى المواطنين في مديرية منبه.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي وغارة على مديرية حيس في محافظة الحديدة.



واستهدف الطيران مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة بتسع غارات ، كما شن غارة على منطقة الساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف.