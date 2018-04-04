المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش

قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في الطلعة بقطاع نجران أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



كما تم إعطاب عربة برادلي بصاروخ موجه في رقابة مراش ،وتدمير آلية هامر عسكرية في موقع السديس ،وآلية أخرى للمرتزقة تم تدميرها في صحراء الأجاشر، وقنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة.



ووفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات لجنود العدو في موقعي نهوقة والسديس ،وقصف آخر استهدف المرتزقة في الأجاشر بعدد من قذائف المدفعية.



في جيزان استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في رقابة جحفان وموقع مستحدث ،و تجمعات آخرى للجنود تم استهدافها في الرمضة والطوال .



وأفاد المصدر أن قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف رقابة برج الشعف وتجمعات للمرتزقة الجيش السعودي في قرية صلاصل ،وتدمير مدرعة عسكرية محملة بالجنود السعوديين بصاروخ موجه ومصرع من كان على متنها ،وتم قصف تجمعات للمرتزقة خلف منفذ علب بعسير بقذائف المدفعية.



في حين أعترف اعلام العدو بمصرع أربعة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود حيث قتل كلا من: متعب بن حمد السناني الجهني ،علي بن حسن الكدش الصيعري، محمد حسين آل صعبان، عبدالرزاق الملحم.



وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقع المرتزقة في تبة الروسي ومنطقة الألواح بالضباب في محافظة تعز أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم، ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة شرقي صبر في أبعر وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرون خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تسلل لهم باتجاه طور الباحة في لحج ،وتم استهداف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بقصف مدفعي.



وذكر المصدر أن آلية عسكرية للمرتزقة انفجرت في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وقنص مرتزق بالجبهة نفسها.