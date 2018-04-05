المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 5 غارات على صنعاء

شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية 5 غارات على العاصمة صنعاء، وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات تلال الريان بفج عطان.



وفي محافظة الحديدة ، استشهد وأصيب ثلاثة مواطنين الليلة الماضية إثر غارتين لطيران العدوان السعودي بمديرية التحيتا،



وأوضح مصدر محلي بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان استهدف بغارتين مزرعة بمديرية التحيتا ما أدى إلى استشهاد مواطنين أثنين وإصابة آخر.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على سوق المبرز بمديرية جبل راس.

