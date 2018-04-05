المؤتمرنت -

طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

واصل طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة بمديري التحيتا في محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث.



وشن الطيران ثلاث غارات على مديرية الحالي بالمحافظة استهدفت إحداها القاعدة البحرية، كما شن غارة على سوق المبرز بمديرية جبل راس.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز وغارتين على منطقة مذاب بمديرية الصفراء ومثلهما على منطقة شعبان بمديرية رازح ، كما شن غارة على منطقة الحكمي بمنطقة مران في مديرية حيدان.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية ومنطقة الجمعة بمديرية حيدان.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وثمان غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



واستهدف طيران العدوان السعودي بخمس غارات تلال الريان في منطقة حدة بأمانة العاصمة ، وبغارتين وادي جارة في جيزان.