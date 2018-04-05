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أخبار
المؤتمر نت - نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات نوعية، فيما كسروا زحوفات واسعة للجيش السعودي ومرتزقته كبدوهم خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

صد زحوفات واسعة للعدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة
الخميس, 05-أبريل-2018
المؤتمرنت -
صد زحوفات واسعة للعدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة
نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات نوعية، فيما كسروا زحوفات للجيش السعودي ومرتزقته كبدوهم خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على خزانات أرامكو في جيزان، وصلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الزقيلة.

وأكد المصدر انكسار زحف واسع للجنود السعوديين ومرتزقتهم على جبل الدود تزامن مع تغطية للطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع، لافتاً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في موقع بجل ومركزي السودة وحمية في جيزان.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي على التباب السود قبالة منفذ علب في عسير استمر لساعات وترافقت معه أربع غارات لطيران العدوان و مصرع وجرح العديد منهم.

وقصفت مدفعية الجيش واللجان تعزيزات مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب وموقع ملطة.

وفي نجران نفذ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل عملية نوعية على موقع الحلق السعودي أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين وتفجير رقابته ، كما استهدفت المدفعية رقابة مراش.

وكسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل زحفين منفصلين للجيش السعودي ومرتزقته على موقعي الشرفة والسديس ما أدى إلى مصرع وإصابة عسكريين سعوديين ومرتزقة وتدمير آليتين عسكريتين.

ولفت المصدر إلى أن إعلام العدو اعترف بمصرع وجرح أربعة من جنوده في جبهات ما وراء الحدود ، حيث قتل كل من العريف إبراهيم موسى عامر آل ماشي عسيري أسامه بن عبدالرحمن بن عبود الحوشان ، وجرح الرقيب محمد موسی الزبيدي وعبدالمجيد الغامدي.

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً نوع قاهرM2 على تجمعات مرتزقة العدوان في الكنب بمحافظة مأرب ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي.

وحسب المصدر سقط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان خلال استهداف تجمعاتهم في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأشار إلى تدمير ثلاث آليات محملة بالمرتزقة بصواريخ موجهة ومصرع من كانوا على متنهن في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.








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