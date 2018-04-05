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بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمحافظه أبين



يتابع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين باهتمام بالغ ما يدور في الساحة المؤتمرية من دعوات مشبوهة يحاول البعض من خلالها تمزيق وحدة الصف المؤتمري تحت مسميات فردية ومشاريع صغيرة لا تخدم مسيرة المؤتمر في هذه الظروف الاستثنائية والمتمثلة في اللقاء الذي عقد بتاريخ 29/5/2018 تحت مسمى مؤتمر المحافظات الجنوبية ..





وانطلاقآ من الحس الوطني لدى قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين ، خرج اجتماعنا الاستثنائي هذا بالاتي:



1. التأكيد على رفضنا لتلك المحاولات اليائسة التي يحاول البعض استغلالها لتفتيت المؤتمر,



2. الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية والنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني



3. عدم الانجرار الى الدعوات المشبوهة التي يسعى لها البعض بغرض تفتيت وتمزيق البيت المؤتمري



4. سيضل المؤتمر الشعبي العام الحزب الرائد في وطننا الحبيب الذي ينتهج مبدأ الوسطية والاعتدال وسيضل الحضن الآمن لأبناء الوطن من المهرة الى صعدة



5 .التمسك بمبادئ وأهداف وقيم المؤتمر الشعبي العام الذي ارسى دعائمها الرئيس المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والامين العام الشهيد عارف عوض الزوكا .



صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي العام. محافظه أبين

بتاريخ

5/4/2018

