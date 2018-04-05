المؤتمرنت -

عوض الزوكا يوجه دعوة لقيادات المؤتمر

دعا عوض عارف الزوكا، نجل المناضل الوطني الشهيد عارف الزوكا، جميع قيادات المؤتمر الشعبي العام الى رص الصفوف والثبات على منهاج الشهيد الزعيم على عبدالله صالح، والشهيد عارف عوض الزوكا، واهداف ومبادئ الميثاق الوطني،



وفي فعالية تكريمية للشهيد الامين عارف الزوكا، بفرع المؤتمر بجمهورية مصر العربية، اكد عوض عارف الزوكا، مواصلتهم السير على درب الشهداء ومبادلة الوفاء بالوفاء، مترحما على ارواح الشهداء في اليمن،



ومنح فرع المؤتمر بجمهورية مصر العربية، الشهيد الامين العام درع الوفاء تقديرا وعرفانا بمواقفه الوطنية الخالدة، تسلمه نجل الشهيد عوض عارف الزوكا،



وعبر عوض الزوكا عن شكره وتقديره لقيادة وكوادر فرع المؤتمر الشعبي العام في مصر وكافة قيادات واعضاء المؤتمر داخل الوطن وخارجه .

