المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 12 غارة على صعدة والحديدة

شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية عشر غارات على مناطق متفرقة بصعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مديريتي رازح ومنبه.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن الطيران المعادي شن سبع غارات على وادي علاف بمديرية سحار، وغارتين على مديرية باقم وغارة على جمعة بني فاضل بمديرية حيدان.



وأكد المصدر نفوق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرار بممتلكات المواطنين ومزارعهم.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية حيس



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية حيس خلفتا أضرار بممتلكات المواطنين.



