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المؤتمر نت - استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان، ما أدى إلى إحراق مخزن أسلحة وتدمير آلية سعودية.

إحراق مخزن أسلحة وتدمير آلية للعدوان بجيزان
الجمعة, 06-أبريل-2018
المؤتمرنت -
إحراق مخزن أسلحة وتدمير آلية للعدوان بجيزان
استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان، ما أدى إلى إحراق مخزن أسلحة وتدمير آلية سعودية.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عسكريين سعوديين وإحراق مخزن أسلحة وآلية عسكرية سعودية في الغاوية بجيزان بقصف مدفعي.

وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الشرفة فيما استهدف قصف صاروخي تجمعات للجنود السعوديين غرب موقع صلة بنجران.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أنه تم قنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ بعسير، فيما شن طيران العدوان غارة على موقع الشبكة بنجران.









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