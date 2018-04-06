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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 44 غارة إستهدفت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات ؛ فيما تعرضت عدد من المناطق بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي خلال الساعات الماضية.

طيران العدوان يشن 44 غارة على 5 محافظات
الجمعة, 06-أبريل-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 44 غارة على 5 محافظات
شن طيران العدوان السعودي 44 غارة إستهدفت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات ؛ فيما تعرضت عدد من المناطق بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان إستهدف بثمان غارات مطار صنعاء الدولي .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية القناوص، كما استهدف بغارتين مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف.
كما شن طيران العدوان 15 غارة على ميدي لإسناد زحف مرتزقته على ميدي لكن دون إحراز أي تقدم لهم.

وبين المصدر أن قصفا صاروخيا سعوديا مكثفا استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه بصعدة ، كما شن الطيران المعادي غارة على منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان في صعدة.

ووفقا للمصدر فإن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا تعرضت له مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، كما شن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم.
ولفت المصدر إلى أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان السعودي سبع غارات على وادي علاف بمديرية سحار، أدت إلى نفوق عدد من المواشي، فيما حلق بإستمرار على المنطقة، كما شن الطيران المعادي غارة على موقع الشبكة في نجران.








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