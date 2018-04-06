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المؤتمر نت - أكدت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائقة السيد ثبات موقف المؤتمر الشعبي العام واليمن بشكل عام تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة

السيد تؤكد ثبات موقف المؤتمر واليمن تجاه القضية الفلسطينية
الجمعة, 06-أبريل-2018
المؤتمرنت -
السيد تؤكد ثبات موقف المؤتمر واليمن تجاه القضية الفلسطينية
أكدت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام فائقة السيد ثبات موقف المؤتمر الشعبي العام واليمن بشكل عام تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة.

مشيرة إلى ان المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد يسيرون على النهج الذي رسمه الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وموقفه الواضح من القضية الفلسطينية العادلة، وحقه في تقرير المصير وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت في برقية تهنئة بعثتها إلى المهندس ماجد الفتياني رئيس المجلس الثوري لحركة فتح بمناسبة فوز حركة فتح في انتخابات نقابتي المحاميين والمهندسين.."ثقوا بأننا معكم لحظة بلحظة رغم كل آلامنا رغم كل ما تمر بنا من ظروف صعبة إلا ان فلسطين هي وجهتنا وهي وجهة نضالنا وهي درسنا الكبير في النضال والمقاومة لأشكال الظلم بمختلف الوانها".

منوهة بان ما تشهده فلسطين اليوم يؤكد بأن منتسبي الحركة يتصدرون المشهد في الدفاع عن القضية الفلسطينية.. موضحة إن المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد لايزالون يؤكدون في كل يوم وكل دقيقة وكما كان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في كل المحافل الدولية وفي كل المناسبات واثناء لقاءاته مع قيادات الثورة الفلسطينية وابرزها مع الشهيد ياسر عرفات التمسك بحق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.








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