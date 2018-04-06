المؤتمرنت -

هجومان في الجوف ودحر المرتزقة من مواقع بتعز

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجمات نوعية على مواقع المرتزقة في محافظتي تعز والجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدو السعودي في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفتهم في وادي شواق وصابر وسائلة صقر بمنطقة الساقية في مديرية الغيل.



وأضاف، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع المرتزقة في التبة الرملية بمنطقة القذاميل في الأجاشر بصحراء الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات.



وفي تعز أوضح المصدر أن الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استعادوا السيطرة على مواقع تسلل إليها المرتزقة في منطقة أبعر.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو خلال العملية العسكرية النوعية.

